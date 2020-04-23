«Казанка» опубликовала видео в память о скончавшемся футболисте Самохвалове

«Казанка» в своём официальном «твиттере» опубликовала видео, посвящённое скончавшемуся защитнику Иннокентию Самохвалову.



«Сегодня мы простились с Кешей. Случившееся до сих пор не укладывается в голове… Спасибо за все ваши слова поддержки! Памяти Иннокентия Самохвалова», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 20 апреля Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.



Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку».