Адебайор: кто говорит, что я не жертвую деньги, оставьте меня в покое. Делаю, что хочу

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор отреагировал на критику в связи с тем, что он не жертвует денег на борьбу с коронавирусом в своей стране.



«Тем, кто говорит, что я не жертвую денег, – оставьте меня в покое. Я делаю, что хочу и как хочу. Вы можете сравнивать меня с Дрогба и Это’О, но я не они. Я Эммануэль Шай Адебайор, и я всегда буду делать то, что захочу», — цитирует Адебайора Marca со ссылкой на эфир в «Фейсбуке».



Адебайор начал карьеру в 2001 году в составе «Метца». Впоследствии он защищал цвета «Монако», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала», «Тоттенхэм Хостпур», «Кристал Пэлас», «Истанбул Башакшехир» и «Кайсериспор». В настоящее время 36-летний игрок выступает в Парагвае за «Олимпию». В сборную Того Эммануэль вызывается с 2000 года.

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