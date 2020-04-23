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Бывший футболист «Ливерпуля» Маттео победил рак мозга

Бывший футболист «Ливерпуля» Маттео победил рак мозга
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Доминик Маттео в своём «инстаграме» сообщил, что излечился от рака мозга, с которым боролся в последние месяцы.

«Вчера я получил звонок, о котором молился… На снимке моего мозга всё чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого «спасибо» никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность», — написал Маттео.

Маттео выступал в составе «Ливерпуле» с 1992 по 2000 год. Также шотландский защитник играл за такие команды, как «Сандерленд», «Лидс Юнайтед», «Блэкберн Роверс» и «Сток Сити». Маттео выступал за сборную Шотландии с 2000 по 2004 год. В последние годы Доминик работал в качестве эксперта и комментатора на клубном канале «Ливерпуля».

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