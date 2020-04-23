Бывший футболист «Ливерпуля» Маттео победил рак мозга

Бывший защитник «Ливерпуля» Доминик Маттео в своём «инстаграме» сообщил, что излечился от рака мозга, с которым боролся в последние месяцы.
«Вчера я получил звонок, о котором молился… На снимке моего мозга всё чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого «спасибо» никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность», — написал Маттео.
Маттео выступал в составе «Ливерпуле» с 1992 по 2000 год. Также шотландский защитник играл за такие команды, как «Сандерленд», «Лидс Юнайтед», «Блэкберн Роверс» и «Сток Сити». Маттео выступал за сборную Шотландии с 2000 по 2004 год. В последние годы Доминик работал в качестве эксперта и комментатора на клубном канале «Ливерпуля».
- 23 апреля 2020
-
17:20
-
17:19
-
16:53
-
16:46
-
16:42
-
16:28
-
15:52
-
15:52
-
15:38
-
15:32
-
15:07
-
14:53
-
14:46
-
14:33
-
14:28
-
14:02
-
13:48
-
13:38
-
13:33
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:32
-
12:32
-
12:11
-
11:52
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:30
-
10:54
-
10:31
-
10:02
-
09:58
-
09:48