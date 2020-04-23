«Зенит» составил сборную тренеров по числу матчей во главе команды

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» представила символическую сборную клуба, состоящую из тренеров, которые провели наибольшее количество матчей во главе петербургской команды.
Голкипер: Борис Рапопорт (14).
Защитники: Анатолий Давыдов (56), Герман Зонин (162), Владимир Голубев (47).
Полузащитники: Юрий Морозов (323), Дик Адвокат (139), Лучано Спаллетти (184), Сергей Семак (80), Павел Садырин (262).
Нападающий: Властимил Петржела (145), Анатолий Бышовец (71).
Запасные: Михаил Бирюков (10), Константин Лемешев (48), Роберто Манчини (45), Валентин Федоров(89), Станислав Завидонов (54), Георгий Жарков (79), Мирча Луческу (41).
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Сергея Семака одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
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