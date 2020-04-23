Тони Шуньич: слышал фамилию Ленина, но не знаю, кто это. Может, это плохо

Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич рассказал, чем занимается во время самоизоляции, и ответил на вопрос, знает ли Владимира Ленина.

«Если бы не шахматы и сериалы, не знаю, что бы делал. Боснийское ТВ не смотрю. Предпочитаю «Муз ТВ», «Пятницу». Сгонял бы сейчас в Лас-Вегас. Но только чтобы банковскую карту не брать вообще, только с наличкой. Не очень уверен в себе.



Знаю ли я, что 22 апреля день рождения Владимира Ленина? Вот сейчас узнал. Слышал эту фамилию, но не знаю, кто это – Ленин. Может, это плохо», — сказал Шуньич в разговоре с игроками «Динамо», опубликованном на канале клуба в YouTube.

22 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина, главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года в России.