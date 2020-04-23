УЕФА назвал три условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

Исполнительный комитет УЕФА назвал условия, при которых любой клуб могут не допустить до розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

В чемпионатах, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, участники еврокубков будут определены по спортивному принципу. В трёх случаях УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске любому клубу, который представляет преждевременно прекращённый чемпионат, сообщает пресс-служба организации.

Если чемпионат был досрочно прекращён не по уважительным причинам, соответствующим нормативам УЕФА, отбор клубов в еврокубки проводился в соответствии с непрозрачной процедурой или общественность считает квалификацию клуба несправедливой — организация не допустит команду до Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Ранее УЕФА настоятельно рекомендовал европейским лигам доиграть нынешнюю кампанию. Бельгии, которая приняла решение досрочно завершить сезон, пригрозили недопуском клубов до Лиги чемпионов и Лиги Европы.