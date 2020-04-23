Мхитарян готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Роме»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий в составе «Ромы» на правах аренды, хотел бы остаться в римской команде, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, 31-летний армянский футболист уже сообщил о своём желании агенту, а также руководству «Арсенала». Отмечается, что Мхитарян готов пойти на снижение зарплаты, чтобы римский клуб полностью выкупил его контракт у «канониров». Сделка оценивается в € 20 млн.
Мхитарян перешёл в «Рому» прошлым летом из лондонского «Арсенала» на правах аренды. В нынешнем сезоне армянский футболист принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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