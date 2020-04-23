Моуринью и Мойес стали доставщиками еды

Главные тренеры «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед» Жозе Моуринью и Дэвид Мойес стали доставщиками продуктов во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, сообщает ESPN.
Мойес работает водителем доставки, помогая привозить еду пожилым жителям деревни в Ланкашире. «В тот момент, когда коронавирус обнаружили в этой деревне, я был в магазине фруктов и овощей. Там в витрине было объявление о том, что нужны водители. Вызвался добровольцем, так как моя жена в то время была в отъезде, и я был сам по себе. Доставлял коробки с фруктами и овощами до двери, стучался и уходил. Подумал: «Вот это здорово! Мне понравилось помогать», — рассказал Мойес.
Что касается Моуринью, то «Тоттенхэм» объявил, что он будет возить продукты с тренировочного центра клуба на стадион «шпор», который действует как центр распределения еды во время кризиса. В тренировочном центре есть сад со свежими овощами и фруктами.
Ранее сообщалось, что биатлонист сборной Канады Жюль Бюрнотт помогает одной из служб в Монреале доставлять еду. Спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой он развозит заказы на велосипеде.
- 23 апреля 2020
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