Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище

Сегодня, 23 апреля, защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве.



«Сегодня Кешу похоронили на Востряковском кладбище. Попрощаться с ним приезжали ребята из „Казанки“, „Локомотива“, Денис Бояринцев, который тренировал его в „Текстильщике“», — приводит слова члена семьи футболиста «Р-Спорт».



Напомним, 20 апреля Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.



Иннокентий Самохвалов являлся воспитанником московского «Локомотива». В составе молодёжной команды «железнодорожников» становился победителем первенства России, позже стал выступать за «Казанку».

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