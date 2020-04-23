Шамиль Газизов: можно доиграть чемпионат не в четырёх городах на юге, а собраться в Москве

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о различных вариантах возобновления чемпионата России.

«Это просто дискуссии — вариант доиграть в четырёх городах. Как один из вариантов завершения чемпионата. Из этого можно сделать историю, которую можно попытаться хорошо продать. Ведь понятно, что, скорее всего, мы будем играть без зрителей, а спонсорские контракты надо выполнять. Поэтому такой вариант мог бы привлечь больше внимания, чем обычный. Его можно выгоднее продать телевидению.

Я ведь думаю о том, чтобы была возможность побольше заработать. Ведь понятно, что бюджеты клубов снизятся — это объективная реальность. Можно доиграть чемпионат не в четырёх городах на юге, а собраться в Москве и доиграть там. Варианты есть. Но это просто дискуссии, все должны высказаться. Пока ведь непонятно, когда мы сможем начать.

Ведь если РПЛ как-то сможет всё доиграть, то ФНЛ и ПФЛ это будет сделать трудно, там будут свои сложности. Дай бог, чтобы смогли начать в июне — это оптимистичный вариант. Будем верить в лучшее. Возможно, нам этот перерыв дан на то, чтобы подумать над тем, как сделать лигу привлекательнее, слегка переформатировать её", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Газизов выступил за то, чтобы доиграть матчи нынешнего сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.