Жена Семака: у моего близкого родственника подтвердился диагноз коронавирус

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщила, что у её близкого родственника был диагностирован коронавирус.
«Вчера мне в директ пришло сообщение: „Вы верите в пандемию? Лично знаю пятерых заболевших и троих умерших. Они могут болеть чем угодно. Анна, это не вы. Мира вашей голове...“ Сегодня утром у моего близкого родственника подтвердился диагноз коронавирус. И я очень сильно зла на ту мадам, милостиво благословившую мою голову. Из-за таких сумасшедших пандемия не закончится ещё очень долго», — написала Анна Семак на свой странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Анны Семак
Российская Премьер-Лига, как и другие турниры, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 186 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 730 тыс. человек.
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