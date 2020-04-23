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Евсеев: оставшиеся 8 туров станут самым интересным отрезком чемпионата России

Евсеев: оставшиеся 8 туров станут самым интересным отрезком чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о вариантах возобновления сезона в Российской Премьер-Лиге, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«В понедельник пройдёт онлайн-конференция РПЛ. Руководители клубов обсудят возможность возобновления чемпионата. Мы уже знаем про середину июня-июля как ориентировочный срок возвращения футбола. Как и когда стартовать, больше зависит сейчас от федеральных властей. Конечно, мы заждались.

Читаю разные мнения о том, сколько надо времени, чтобы подготовить команду к старту. Думаю, трёх недель достаточно. Если кому-то этого времени не хватит, получится набрать форму уже в режиме игр.

Для тренеров это уникальный опыт. Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа. Надо будет третий раз за сезон готовить команду, думать о том, какие нагрузки давать. Интересная задача! И ещё. Все так соскучились по футболу, что оставшиеся 8 туров станут самым интересным отрезком чемпионата. Уверен в этом", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

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