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Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £ 52 млн

Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £ 52 млн
Футбол / Германия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер готов перейти в «Ливерпуль», сообщает Sky Sports.

По информации источника, переход 24-летнего форварда в английский клуб может состояться, если «Ливерпуль» согласится заплатить за игрока отступные в размере £ 52 млн (примерно € 59,5 млн). Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может приобрести игрока и оставить его в Германии ещё на один год на правах аренды.

Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 гол (3 — с пенальти) и 7 результативных передач.

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