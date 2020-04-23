Кевин Де Брёйне: сейчас у меня нет слабых мест

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался об уровне своей игры.
«Сложно говорить о форме, но сейчас у меня нет слабых мест. В каждом аспекте игры чувствую себя очень комфортно. В «Вольфсбурге» я был невероятно хорош, но в последние три сезона у меня были перепады формы. Счастлив, что сейчас поддерживаю стабильный уровень игры. С первого матча сезона с «Вест Хэмом» до встречи с «Реалом» я играл отлично.
Восхищаюсь многими игроками, но мне нравится ощущать себя уникальным. Думаю, мой стиль игры уникален. У полузащитника не должно быть слабых мест. Футбол развивается, приходится усердно работать, чтобы везде успевать — и в атаке, и в обороне», – цитирует Де Брёйне Sky Sports.
Ранее Де Брёне рассказал о том, как проводит время на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса.
- 23 апреля 2020
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