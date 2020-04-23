Татаев: в Чехии на карантине прогулки не запрещали. Удивлён, что в России с этим строго

Российский защитник клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев рассказал о карантине в Чехии, который был объявлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«В Чехии во время карантина никто не запрещал прогулки. Удивлён, что в России с этим так строго. Как-то друг довозил меня до дома, и я вышел из машины без маски. Мимо прошёл полицейский, но он ничего не сказал.
Дата возобновления чемпионата пока непонятна. Тренер говорит, может, через неделю, а может, через два месяца. Поэтому надо готовиться. Но первый день тренировок был очень тяжёлым, на следующий день еле встал с кровати. Сейчас уже всё в порядке», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс.
- 23 апреля 2020
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