Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Татаев: в Чехии на карантине прогулки не запрещали. Удивлён, что в России с этим строго

Татаев: в Чехии на карантине прогулки не запрещали. Удивлён, что в России с этим строго
Футбол / Прочие турниры 0

Российский защитник клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев рассказал о карантине в Чехии, который был объявлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«В Чехии во время карантина никто не запрещал прогулки. Удивлён, что в России с этим так строго. Как-то друг довозил меня до дома, и я вышел из машины без маски. Мимо прошёл полицейский, но он ничего не сказал.

Дата возобновления чемпионата пока непонятна. Тренер говорит, может, через неделю, а может, через два месяца. Поэтому надо готовиться. Но первый день тренировок был очень тяжёлым, на следующий день еле встал с кровати. Сейчас уже всё в порядке», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс.

Игрок «Млады» Татаев: в Чехии возобновилась нормальная жизнь: народ гуляет, машины ездят
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020