Зинченко: в Англии поздно ввели карантин, власти жертвовали людьми ради экономики

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко считает, что власти Великобритании слишком поздно ввели карантин.
«Сначала они вообще решили не делать карантин. Хотели жертвовать людьми ради экономики. Потом они в итоге столкнулись с реальностью, увидели, что происходит в мире и решили ввести карантин. К сожалению, немножко поздно, на мой взгляд. Поэтому в Англии такие цифры по заболевшим. Цифры большие.
Я иногда выхожу в магазин, но никогда ещё не видел настолько пустого Манчестера. Живу в самом центре, очень много людей всегда было на улице. Сейчас полиция даже в гражданском ходит, может остановить, узнать, по какой причине ты вышел. В магазине все придерживаются правил. Всё сделано правильно, но с опозданием», — сказал Зинченко в видео, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.
- 23 апреля 2020
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