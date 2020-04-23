Джикия: неприятно, как некоторые говорят о чемпионате Беларуси. Хотя я его не включал

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о чемпионате Беларуси, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Неприятно, как некоторые говорят о чемпионате Беларуси. Но не стоит перебарщивать: дескать, там слабее чемпионат и игроки. Хотя я его не включал», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».



Из-за пандемии коронавируса Российская Премьер-Лига, как и другие турниры, приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 186 тыс. человек скончалось. Излечилось более 730 тыс.

Джикия: чтобы доиграть Российскую Премьер-Лигу, хватит 45 дней