Джикия: против Дзюбы тяжело играть, но на первом месте — Кокорин

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, против кого сложнее всего играть в Российской Премьер-Лиге.
«Сложнее всего в РПЛ из нападающих играть против Кокорина. Против Смолова тоже, но он не в России сейчас. И с Дзюбой тяжело, он силён в штрафной. Но на первом месте Кокорин. Он сказал, что «Спартак» — не его? Он играл в «Динамо», потом перешёл в «Зенит», но… Если надо будет убедить его перейти в «Спартак», то первое, за что он поставит плюс, это Москва. «Динамо» и «Локомотив» в области базируются, а «Спартак» — 20 минут до центра.
Но вообще, Соболев будет против. Он же думает, что он номер один в России, так что из уважения к нему не будем звать. Взяли его под крыло, чтобы он не пропал. Нормальный парень. Но он входит в группу в Ватсапе «Кушать идём», там определённая группа футболистов», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».
- 23 апреля 2020
-
22:13
-
22:10
-
21:56
-
21:47
-
21:46
-
21:34
-
21:30
-
21:10
-
21:09
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:22
-
20:11
-
19:57
-
19:40
-
19:22
-
19:11
-
19:02
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:19
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:47
-
17:20
-
17:19
-
16:53
-
16:46
-
16:42
-
16:28
-
15:52
-
15:52