Джикия: против Дзюбы тяжело играть, но на первом месте — Кокорин

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, против кого сложнее всего играть в Российской Премьер-Лиге.



«Сложнее всего в РПЛ из нападающих играть против Кокорина. Против Смолова тоже, но он не в России сейчас. И с Дзюбой тяжело, он силён в штрафной. Но на первом месте Кокорин. Он сказал, что «Спартак» — не его? Он играл в «Динамо», потом перешёл в «Зенит», но… Если надо будет убедить его перейти в «Спартак», то первое, за что он поставит плюс, это Москва. «Динамо» и «Локомотив» в области базируются, а «Спартак» — 20 минут до центра.

Но вообще, Соболев будет против. Он же думает, что он номер один в России, так что из уважения к нему не будем звать. Взяли его под крыло, чтобы он не пропал. Нормальный парень. Но он входит в группу в Ватсапе «Кушать идём», там определённая группа футболистов», — сказал Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».