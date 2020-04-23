Джикия: поспорил, что забью три гола за сезон. Если не забиваю, то бреюсь налысо
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что поспорил с журналистом Мурадом Латиповым о количестве забитых мячей в сезоне-2019/2020. По условиям спора, Джикия должен забить три гола за сезон. На счету защитника пока один забитый мяч.
«Поспорил с Мурадом Латиповым, что забью три гола за сезон. Если не забиваю, то бреюсь налысо. Один уже забил. Если время будет поджимать, то буду пенальти бить. Было время, когда писали, что я штатный пенальтист. Но мы долго не били пенальти, а потом пробил Бакаев. Штрафные с удовольствием буду бить. Пенальти, чтобы я в игре подошёл бить, – даже не знаю», — сказал Георгий Джикия в беседе с комментатором Нобелем Арустамяном в эфире в «Инстаграме».
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