«Локомотив» — «Зениту»: сидите дома. Ах, да, простите

В «Твиттере» московского «Локомотива» прокомментировали опубликованную «Зенитом» картинку с «таблицей РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции».

На изображении, опубликованном сине-бело-голубыми, «Зенит» представлен в образе бегущего человека, на отдалении от которого находятся девушка в красно-зелёном, символизирующая «Локомотив», двое мужчин в шортах, представляющие «Краснодар» и «Ростов», и лошадь, идущая в другую сторону.

«Турнирная таблица РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции. И не забывайте мыть руки!» — говорится «твиттере» питерцев.

«А самое главное — сидите дома. Ах, да, простите», — ответил «Локомотив» в своём «твиттере».

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (50 очков), на 9 очков опережая ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара». «Ростов», набрав 38 очков, располагается на четвёртом месте, ЦСКА с 36 очками — на пятом.