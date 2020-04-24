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Малиновский: Пашалич на русском говорит, как бразильцы в «Шахтере» — «привет», «как дела»

Малиновский: Пашалич на русском говорит, как бразильцы в «Шахтере» — «привет», «как дела»
Футбол / РПЛ 0

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об общении с бывшим хавбеком «Спартака» Марио Пашаличем.

«В „Аталанте“ больше общаюсь с ребятами, кто говорит на английском языке. Марио Пашалич, например. На русском он не говорит. Он знает „привет“, „приятного аппетита“, „как дела“. Как бразильцы в „Шахтёре“, — сказал Малиновский в эфире с защитником „Манчестер Сити“ Александром Зинченко, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.

«А Алехандро Гомес, который в „Металлисте“ играл? Он русский знает?» — поинтересовался Зинченко.

«Он только знает „привет“ и „пока“, — ответил Малиновский.

Напомним, в сезоне-2017/18 Пашалич на правах аренды выступал за «Спартак». «Аталанта» арендовала Пашалича у «Челси».

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