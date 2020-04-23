Агент Кариуса: «Бешикташ» хочет выставить Лориса монстром

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды в «Бешикташе», подал жалобу в ФИФА на турецкий клуб за невыплату зарплаты.

Член правления «Бешикташа» Эрдал Торуногуллари заявил, что Кариус обратился в ФИФА из-за невыплаченной зарплаты и расторжения контракта. «Он хочет, чтобы мы заплатили ему за те месяцы, что он не играл. Мы не хотим платить ему незаслуженно», — цитирует функционера Goal.

«Осуждаю тот факт, что представители клуба хотят выставить Кариуса монстром. Эти долги не имеют никакого отношения к кризису, связанному с коронавирусом. И у Лориса по-прежнему контракт с «Бешикташем», — сказал агент футболиста Флориан Голл.

По словам агента, с марта 2019 года Кариусу не было выплачено около € 1,6 млн.

Ранее сообщалось, что Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернётся в «Ливерпуль».