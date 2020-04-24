Йиранек: Крал мог бы заиграть почти в любой топ-лиге

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек поделился мнением об игре чешского полузащитника красно-белых Алекса Крала.

«Считаю, что Крал отлично влился в состав «Спартака», показывал на поле очень качественный футбол. Большой вопрос, что будет дальше. Это уже нужно спрашивать у руководства клуба. Я бы не стал исключать, что Крал может уйти. Посмотрим.



Для меня Крал — универсальный футболист. Он начинал карьеру вообще в центре обороны. Потом переместился в полузащиту: сначала в опорную зону, затем чуть выше. Алекс может сыграть практически на любой позиции в середине поля. Я не вижу в этом проблем. Наоборот, универсальность — это его козырь.



Какой из топ-чемпионатов подошел бы Кралу? Он мог бы заиграть практически в любой топ-лиге. Я бы не стал выделять какой-то один чемпионат. Крал — универсальный игрок и может подстраиваться под разные стили игры», — цитируют Йиранека «Известия».