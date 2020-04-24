«Лидс» назовёт трибуну в честь экс-игрока сборной Англии, умершего из-за коронавируса
«Лидс Юнайтед» объявил, что назовёт трибуну на своем стадионе в честь скончавшегося из-за коронавируса легенды клуба Нормана Хантера.
Южная трибуна стадиона «Элланд Роуд» будет носить имя Хантера, сообщается на официальном сайте «Лидса».
17 апреля бывший футболист сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.
Хантер был чемпионом мира 1966 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии. Хантер дебютировал за «Лидс» в возрасте 18 лет в 1962 году и защищал цвета клуба до 1976 года. В составе «Лидс» он дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1988-м занимал пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.
Экс-игрок сборной Англии, чемпион мира Норман Хантер скончался из-за коронавируса
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