Игрок французского «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Французский полузащитник «Монпелье» Джуниор Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавирусной инфекции, сообщает L'Equipe.

23-летний хавбек был госпитализирован в одну из больниц города на этой неделе, в связи с проблемами с дыханием и пищеварительной системой. Вчера, 23 апреля, игрок был переведён в отделение реанимации, из-за ухудшения его состояния здоровья.

«Монпелье» не давал никаких комментариев по этому поводу. Однако, когда игрок оказался в реанимации, они опубликовали заявление на официальном сайте, не подтвердив личность игрока.

«Из-за проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Монпелье для получения надлежащей помощи».

В текущем сезоне Самбиа принял участие в 22 матчах за «Монпелье» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По состоянию на 23 апреля, Франция занимает 4-е место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В этом регионе насчитывается 157 тыс. заражённых людей, из которых погибло 21 тыс., а выздоровело – 42 тыс.