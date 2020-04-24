Игрок французского «Монпелье» находится в реанимации с симптомами коронавируса

Французский полузащитник «Монпелье» Джуниор Самбиа находится в реанимации с симптомами коронавирусной инфекции, сообщает L'Equipe.
23-летний хавбек был госпитализирован в одну из больниц города на этой неделе, в связи с проблемами с дыханием и пищеварительной системой. Вчера, 23 апреля, игрок был переведён в отделение реанимации, из-за ухудшения его состояния здоровья.
«Монпелье» не давал никаких комментариев по этому поводу. Однако, когда игрок оказался в реанимации, они опубликовали заявление на официальном сайте, не подтвердив личность игрока.
«Из-за проблем с пищеварением и дыханием один из наших игроков был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Монпелье для получения надлежащей помощи».
В текущем сезоне Самбиа принял участие в 22 матчах за «Монпелье» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.
По состоянию на 23 апреля, Франция занимает 4-е место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом. В этом регионе насчитывается 157 тыс. заражённых людей, из которых погибло 21 тыс., а выздоровело – 42 тыс.
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