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Андрей Лунёв признался, что становился жертвой мошенников в «Инстаграме»

Андрей Лунёв признался, что становился жертвой мошенников в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к социальным сетям и признался, что не раз становился жертвой мошенников в «Инстаграме».

«Я, конечно, не публичный человек. Мне кажется, надо делом доказывать свою состоятельность, а не языком чесать. В любом случае всё должно подкрепляться делами. Мне больше нравится быть чернорабочим, а не в свете сафитов, где люди чего-то там балаболят.

Я удалился из всех этих «инстаграмов», «Фейсбука», «ВКонтакте». Был у меня раньше «инстаграм», но удалился по двум причинам. Во-первых, уходит очень много времени впустую, никакой пользы нет. Второе и основное — пишут много всякой ерунды. Имею в виду не только похвалу и критику после матчей – это ладно. Порой люди давят на жалость, каждый второй что-то просит, и там очень много мошенников. Я человек наивный и попадал в ловушки», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube.

В текущем сезоне Лунёв принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 11 мячей и отстояв на ноль в 8 встречах.

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