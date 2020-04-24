Андрей Лунёв оценил уровень российского футбола

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал нынешние условия в низших дивизионах России, оценив успехи российских клубов в еврокубках.

«Когда я играл во второй лиге, там были «Торпедо», «Факел», «Сокол», Липецк, Губкин — серьёзные команды. В первой лиге играли «Урал», «Алания», два Нижних Новгорода, и уровень был космический. Может, и я тогда был меньше, только стремился к высотам. Сейчас иначе на всё смотришь.

Можно взглянуть на зарплатные ведомости первой лиги, вторых и сравнить с тем, что было лет семь назад. Плюс посмотреть на то, сколько клубов за это время накрылось, снялось. При этом можно отметить, что инфраструктура развивается. Есть хорошие стадионы, но народ не особо пополняется. Наверное, дело в уровне мастерства.

Основной критерий оценки чемпионата — это выступление клубов в еврокубках. В последнее время там у нас не совсем хорошо. Есть куда расти, над чем работать. Успехи в Европе спровоцируют приток людей на трибуны и легионеров в наши клубы. Ввели систему «осень-весна» для того, чтобы в европейские трансферные окна попасть. Но что-то не получается», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube.

В текущем сезоне Лунёв принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 11 мячей и отстояв на ноль в 8 встречах.