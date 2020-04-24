Лунёв: считаю Гончаренко гением

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунёв поделился мнением о нынешнем тренере московского ЦСКА Викторе Гончаренко, под руководством которого он играл в «Уфе» в 2016 году.
«Перед своим дебютом в Премьер-Лиге я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках всё получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шёл — и вот оно, главное, по большому счёту, не обосраться.
У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошёл ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и всё. Ничего не придумывай, и всё будет нормально». И как рукой сняло волнение. Вышел — поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствием», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube.
Лунёв ранее выступал за такие команды, как «Торпедо», «Сатурн», за дублирующий и основной состав «Уфы». Всего за карьеру 28-летний вратарь провёл 119 матчей, пропустив 99 мячей и отыграв на ноль в 53 встречах.
Ранее Гончаренко опубликовал видео тренировки с сыном во время карантина, которое доступно на «Чемпионате».
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