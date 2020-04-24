The Guardian включил двух игроков из РПЛ в список заигравших после отъезда из Англии

Британское издание The Guardian составило список из 20 футболистов, по 1 игроку из каждого клуба, который смог заиграть после неудачного отрезка карьеры в Англии.

Так в него попали два представителя Российской Премьер-Лиги – Матиас Норманн из «Ростова» и Кристоффер Олссон из «Краснодара».

«За два года в «Арсенале» Ольссон появился на поле в основном составе «канониров» в одном матче, отыграв 36 минут в Кубке Лиги в игре «Вест Бромвич». Далее он оказался датском «Мидтьюлланде» и шведском «АИКе», откуда и перешёл в «Краснодар», где стал ключевым игроком в центре поля, завоевав бронзу в сезоне-2018/2019», — такую заметку об игре Ольссона написало издание.



«Летом 2017 года 21-летний норвежец Норманн вернулся на родину, подписав арендное соглашение с «Мёльде». Вернувшись из аренды, в начале следующего сезона в «Брайтоне» посчитали игрока не достойным места в основном составе команды, позволив перейти в «Ростов» на постоянной основе. Полузащитник оборонительного плана стал регулярным игроком основы в российском клубе, отыграв по 90 минут в 17 из 18 матчей в нынешнем сезоне и отметившись одним (волшебным) голом», — отмечает издание игру Норманна.