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Андрей Лунёв: буду рвать жопу, чтобы попасть в европейский топ-чемпионат

Андрей Лунёв: буду рвать жопу, чтобы попасть в европейский топ-чемпионат
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться ещё больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев.

Я ценю то, что прошёл путь до топовой команды российского футбола. Это на данный момент моё главное достижение. Но я не прошёл весь путь, надеюсь, что ещё что-то впереди. На данный момент доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube.

В текущем сезоне Лунёв принял участие в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 11 мячей и отстояв на ноль в 8 встречах.

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