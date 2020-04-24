Андрей Лунёв рассказал, как звонил журналисту и требовал извинений за клевету

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунёв выразил своё мнение об отношении к СМИ, рассказав об истории опубликованной в одном из изданий о его отстранении из состава сине-бело-голубых за нарушение дисциплины осенью 2019 года.

«Никакие спортивные СМИ не читаю. Вспомним октябрь-ноябрь. Вот я одно время плохо играл, а потом ещё и травму получил. Перестал тренироваться, лечился. Журналисты спрашивали у Семака про меня, и он отвечал, что пока непонятно с операцией. И тогда реально было непонятно, врачи ждали, смотрели, как рука будет реагировать на определённые виды лечения. Команда заезжает на игру в Лиге чемпионов, и партнёр скидывает мне на телефон скрин: «Лунёв не тренируется по нефутбольным делам, его наказали за нарушение дисциплины, забухал — и убрали из команды». В этот момент у меня был ребёнок в руках, я его кормил из бутылочки. Читаю — и снизу мурашки поднимаются. Думаю, ё-моё, сейчас включу телевизор — и начнётся. Мама звонит, спрашивает: «Андрей, ты это что?» Отвечаю: «Мама, ты издеваешься? Да я ребёнка дома кормлю».

Два дня помусолил эту тему, думал, что делать. Мне посоветовали не отвечать на бред. А у меня такие мысли были: сейчас оставлю одних, потом вторые пойдут, третьи. В итоге мне помог друг, нашёл контакт человека из этой газеты, выпустившей про меня материал. Я звоню и говорю: «Вы откуда вообще это берёте? Вы хоть знаете, что у меня происходит, что я делаю?» Он отвечает: «Андрей, ты сам вот ответь на вопрос. Спрашивают, где ты, когда начнёшь тренироваться и прочее. Про тебя размытая информация. А летом была информация про дебош в аэропорту. Вот я и сложил пазл». Я даже не знал, как реагировать. Думаю, ёёёёё.

Дальше он спрашивает меня: «Ну а что у тебя на самом деле? Можешь рассказать? Никто ничего не говорит, и приходится выкручиваться». Я ему: «Всё с тобой понятно. Зачем я ещё что-то рассказывать буду? Расскажу всё при одном условии — если с утра выложишь официальные извинения за клевету, порочащую мою репутацию». Он говорит: «Хорошо, Андрюха. Завтра тебе наберу, всё расскажешь». И чудак вообще после этого пропал с радаров. Для меня это хорошо характеризующий момент. До этого было много моментов, когда из интервью для себя вырезают какие-то нужные моменты, их как-то интерпретируют для своей выгоды, а ты выходишь крайним, хотя суть слов была совсем другая. Какое может быть доверие к СМИ после этого? Как общаться? После этого ничего не читаю», — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube.