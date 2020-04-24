Крыховяк с девушкой сделали стильное «карантинное» фото
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый теме самоизоляции из-за коронавируса.
На фото Крыховяк и его девушка, французская модель Селия Жаунет, в масках и дизайнерской одежде. Подпись к фото — «готовы к выходу? Когда идёшь в овощной».
Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В московский клуб он перешёл из французского «Пари Сен-Жермен». В составе «Локо» Крыховяк стал обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем розыгрыше чемпионата России, прерванном из-за пандемии коронавируса, поляк провёл за «Локомотив» 20 матчей, забил девять мячей и получил семь жёлтых карточек.
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