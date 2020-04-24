«Лацио» заинтересован в Гётце
Итальянский «Лацио» заинтересован в подписании контракта с полузащитником дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Римляне готовы предложить Гётце контракт на € 4 млн, в то время, как в «Боруссии» он зарабатывает € 20 млн. Летом 2020 года он станет свободным агентом. Также в услугах Гётце заинтересована «Рома».
Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Он выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». С 2016 году он вернулся в Дортмунд. В составе «Боруссии» он дважды стал чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок. В текущем розыгрыше Бундеслиги, прерванном из-за пандемии коронавируса, Гётце провёл 13 матчей и забил три мяча.
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