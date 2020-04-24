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Килиан Мбаппе по-баскетбольному забросил мусор в корзину

Килиан Мбаппе по-баскетбольному забросил мусор в корзину
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опубликовал в «Инстаграме» пост с видео, на котором он проводит время со своей семьёй.

Мбаппе изображает баскетболиста и баскетбольным броском отправляет мусор в корзину. «Семейное настроение», — написал француз в комментарии к посту.

Килиан Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году, сумма трансфера составила € 180 млн. В составе парижского клуба форвард дважды стал чемпионом Франции, также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем розыгрыше чемпионата страны, прерванном из-за пандемии коронавируса, Мбаппе провёл за «ПСЖ» 20 матчей и забил 18 мячей. Кроме того, Килиан Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и автором одного из голов в финальном матче турнира.

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