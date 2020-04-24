«Барселона» готова отдать за Тонали двух игроков кантеры и € 60 млн
Испанская «Барселона» интересуется 19-летним полузащитником «Брешии» Сандро Тонали, сообщает Corrierre della Sera.
Каталонцы готовы заплатить за Тонали € 60 млн и отдать «Брешии» двух игроков академии клуба, центрального полузащитника и левого защитника. Каждый из этих футболистов оценивается в € 5-7 млн. Также игроком интересуется «Милан».
Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек. Команда после 26 туров располагается на 20-м, последнем месте в турнирной таблице Серии А.
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