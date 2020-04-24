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Русская жена Зе Луиша превратила готовку в эффектный танец на кухне. Видео

Русская жена Зе Луиша превратила готовку в эффектный танец на кухне. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

Алеся, супруга нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за московский «Спартак», опубликовала в своём «инстаграме» новое видео.

В ролике девушка планирует начать готовку на кухне, однако решает, что это слишком скучно, и совмещает её с эффектным танцем.

«Предпочитаю готовить вот так. Кто повторит? Или давайте свои варианты!» — написала Алеся.

Видео доступно на «Чемпионате».

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Всю остальную карьеру, за исключением аренды в венгерский клуб «Видеотон» в сезоне-2013/2014, он провёл в Португалии. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Примейры и забил 7 голов.

Ранее Алеся придумала новый челлендж. Его название — Shut up chicken (Заткнись, курица).

«Заткнись, курица». Русская жена Зе Луиша придумала новый челлендж
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