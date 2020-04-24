Русская жена Зе Луиша превратила готовку в эффектный танец на кухне. Видео

Алеся, супруга нападающего «Порту» Зе Луиша, известного в России по выступлению за московский «Спартак», опубликовала в своём «инстаграме» новое видео.



В ролике девушка планирует начать готовку на кухне, однако решает, что это слишком скучно, и совмещает её с эффектным танцем.



«Предпочитаю готовить вот так. Кто повторит? Или давайте свои варианты!» — написала Алеся.

Видео доступно на «Чемпионате».

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Всю остальную карьеру, за исключением аренды в венгерский клуб «Видеотон» в сезоне-2013/2014, он провёл в Португалии. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах Примейры и забил 7 голов.

Ранее Алеся придумала новый челлендж. Его название — Shut up chicken (Заткнись, курица).