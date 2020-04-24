Парфёнов: в России футболисты при любых раскладах зажравшиеся. Такое неприятно слушать

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов рассказал об отношении к футболистам, которые помогают нуждающимся во время пандемии коронавируса.

«Помогает ли команда нуждающимся? Такие вещи должны быть непубличными. Я не всегда понимаю такие моменты, которые делают показательно. Если помощь происходит, она происходит без лишних разговоров.



Футболистов и хоккеистов считают зажравшимися людьми? Ну, конечно, у нас в стране они при любых раскладах зажравшиеся. Такие слова неприятно слушать. Я не из тех людей, кто считает чужие деньги, и никого не собираюсь защищать. Но у нас достаточно профессий, где люди зарабатывают прилично», — приводит слова Парфёнова «Р-Спорт».

Напомним, на данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.