Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом
Полузищатник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По данным источника, Баринов, родившийся в Московской области, перечислил деньги в больницы в подмосковных Фрязино и Щёлково. Сообщается, что на полученные средства было закуплено самое необходимое для врачей во время пандемии коронавируса — новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.
Напомним, на данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.
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