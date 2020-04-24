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Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом

Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Полузищатник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов пожертвовал двум больницам деньги на борьбу с коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, Баринов, родившийся в Московской области, перечислил деньги в больницы в подмосковных Фрязино и Щёлково. Сообщается, что на полученные средства было закуплено самое необходимое для врачей во время пандемии коронавируса — новые респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики.

Напомним, на данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.

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