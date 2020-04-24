Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Палмейрас» надеется заполучить Златана Ибрагимовича, обещая ему борьбу за новый трофей

«Палмейрас» надеется заполучить Златана Ибрагимовича, обещая ему борьбу за новый трофей
Футбол / Италия 0

Бразильский «Палмейрас» рассчитывает подписать нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, бразильский клуб надеется привлечь Ибрагимовича возможностью завоевать первый в его карьере Кубок Либертадорес.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 10 матчах «Милана» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что 38-летний форвард скорее всего покинет миланский клуб ближайшим летом.

Все игроки «Милана», кроме Ибрагимовича и Кессье, уже вернулись в Италию и начали прохождение двухнедельного карантина. Однако Златану было разрешено остаться в Швеции, где он ежедневно тренируется с «Хаммарбю», до момента, когда станет известна точная дата возобновления тренировочного процесса.

Ибрагимович назвал условие, при котором останется в «Милане» на следующий сезон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020