«Палмейрас» надеется заполучить Златана Ибрагимовича, обещая ему борьбу за новый трофей

Бразильский «Палмейрас» рассчитывает подписать нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, бразильский клуб надеется привлечь Ибрагимовича возможностью завоевать первый в его карьере Кубок Либертадорес.

В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 10 матчах «Милана» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что 38-летний форвард скорее всего покинет миланский клуб ближайшим летом.

Все игроки «Милана», кроме Ибрагимовича и Кессье, уже вернулись в Италию и начали прохождение двухнедельного карантина. Однако Златану было разрешено остаться в Швеции, где он ежедневно тренируется с «Хаммарбю», до момента, когда станет известна точная дата возобновления тренировочного процесса.