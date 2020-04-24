Лионель Месси — лучший футболист последних 25 лет по версии FourFourTwo

FourFourTwo представил рейтинг из 25 лучших футболистов в мире за последние 25 лет.
Возглавил список нападающий «Барселоны» Лионель Месси, к настоящему моменту завоевавший шесть «Золотых мячей» и ряд командных трофеев с сине-гранатовыми.
Компанию аргентинцу в тройке лидеров составили форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывший полузащитник туринцев и мадридского «Реала» Зинедин Зидан – ныне главный тренер «сливочных».
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Зинедин Зидан
4. Роналдо
5. Роналдиньо
6. Тьерри Анри
7. Хави Эрнандес
8. Андрес Иньеста
9. Паоло Мальдини
10. Роберто Баджо
11. Ривалдо
12. Фабио Каннаваро
13. Райан Гиггз
14. Кака
15. Уэйн Руни
16. Луиш Фигу
17. Габриэль Батистута
18. Эрик Кантона
19. Лука Модрич
20. Серхио Бускетс
21. Рауль Гонсалес
22. Пол Скоулз
23. Ромарио
24. Серхио Рамос
25. Джанлуиджи Буффон.
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