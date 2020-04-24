Евгений Муравьёв: останься я в «Динамо», так и был бы козлом отпущения

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьёв, занимавший должность в клубе с 2016 по 2018 год, рассказал об уголовном деле, которое было возбуждено на предмет коррупции в клубе после перехода защитника Константина Рауша в стан бело-голубых.
В 2018 году Муравьёв подозревался в выводе денег из клуба путём заключения контрактов со связанными с ним компаниями. Было заявлено, что во время перехода защитника Константина Рауша Муравьёв без ведома совета директоров заключил сделку с британской компанией Golden Toys LLP, согласно которой ей полагалось выплатить € 1,25 млн за содействие в организации трансфера игрока. Позже выяснилось, что компания была зарегистрирована по домашнему адресу самого Муравьёва.
«Удивлён ли, что пострадал в одиночку? В том и заключался расчёт: найти крайнего, обвинить в бесконтрольных действиях, сделать ритуальной жертвой и выгородить себя. Алексей Смертин практически не участвовал в сделке по Раушу, как его обвинишь? Для этой цели нашёлся я. Перелопатили всю бухгалтерию, пытались доказать какие-то траты на личные нужды, ничего не нашли и разыграли другую партию. Жаль родных и близких, которые были вынуждены читать всё, что на меня выливалось. По их нервам било очень сильно.
Останься я в «Динамо», так и был бы козлом отпущения. Ещё и рассорился бы со всеми. Тому же Golden Toys была обещана сумма, согласованная на всех уровнях. Обещания надо выполнять. Я не захотел обманывать людей и оказался виноватым. Придумали личную заинтересованность, чтобы оправдать собственный непрофессионализм», — приводит слова Муравьёва «Матч ТВ».
- 24 апреля 2020
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