Дмитрий Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух
Бывший футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов раскрыл понятие «спартаковский дух».
«Спартаковский дух? Это просто максимальное отношение к каждому занятию, моменту, эпизоду, всему тому, что ты делаешь. И без болельщиков этого духа быть не может.
Что касается футболки «Кто мы? Мясо!» у Титова, это хорошие и тёплые воспоминания, которые останутся навсегда. Если ты достаточно много выигрывал с этой командой, собирал полные стадионы и проводил яркие матчи, то это останется внутри, и этого никто не отберёт», — приводит слова Парфёнова «Р-Спорт».
Парфёнов защищал цвета «Спартака» с 1998 по 2005 год. С красно-белыми он четырежды становился чемпионом России и завоёвывал Кубок страны.
Парфёнов: в России футболисты при любых раскладах зажравшиеся. Такое неприятно слушать
Читайте также
- 24 апреля 2020
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:59
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
08:44
-
07:31
-
06:59
-
06:40
-
06:18
-
05:54
-
05:31
-
04:58
-
03:44
-
03:36
-
03:24
-
03:21
-
02:47
-
02:33
-
02:26
-
02:02
-
01:45
-
01:27
Партнерский контент