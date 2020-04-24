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Дмитрий Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух

Дмитрий Парфёнов объяснил, что такое спартаковский
Дмитрий Парфёнов объяснил, что такое спартаковский дух
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов раскрыл понятие «спартаковский дух».

«Спартаковский дух? Это просто максимальное отношение к каждому занятию, моменту, эпизоду, всему тому, что ты делаешь. И без болельщиков этого духа быть не может.

Что касается футболки «Кто мы? Мясо!» у Титова, это хорошие и тёплые воспоминания, которые останутся навсегда. Если ты достаточно много выигрывал с этой командой, собирал полные стадионы и проводил яркие матчи, то это останется внутри, и этого никто не отберёт», — приводит слова Парфёнова «Р-Спорт».

Парфёнов защищал цвета «Спартака» с 1998 по 2005 год. С красно-белыми он четырежды становился чемпионом России и завоёвывал Кубок страны.

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