Легенда «Ливерпуля» Фаулер рассказал, как не смог найти работу в третьем дивизионе Англии

Легендарный нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер рассказал о трудностях с поиском работы на родине, в Англии, после окончания карьеры футболиста.



«Я подал четыре заявки на работу в клубах третьего дивизиона, но меня даже ни разу не пригласили на собеседование. В ответ было только «спасибо». Иногда не было даже его», — приводит слова Фаулера Daily Mail.



Фаулер является воспитанником «Ливерпуля» и защищал цвета клуба с 1992 по 2001 год и с 2006 по 2007 год. Является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и английской Премьер-лиги. В сборную вызывался с 1996 по 2002 год. В настоящее время Робби занимает пост главного тренера в австралийском клубе «Брисбен Роар», который возглавил в апреле прошлого года.

Победители легендарного финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Милан». Как они выглядят сейчас С тех пор прошло уже 15 лет.