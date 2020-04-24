«Всё затихло». В ДЮСШ Осинников рассказали о процессе выплат за воспитание Головина

Александр Ильс, директор детско-юношеской спортивной школы города Осинники в Кемеровской области, где в юности числился полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, рассказал о приостановке процесса выплаты с трансфера игрока за его воспитание.



«Идёт ли процесс выплат в период пандемии? Всё затихло. История пока не закончилась. На данный момент вопросы никто не задаёт. Надо узнавать в РФС, как всё это идёт. Все документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Пусть там уже решают», — приводит слова Ильса «Р-Спорт».



Ранее в ДЮСШ Осинников сообщили, что получили письмо о солидарных выплатах от «Монако», однако посчитали, что это чей-то розыгрыш.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн, став самым дорогим российским футболистом в истории.

Где сейчас деньги за Головина и кому они положены? Мы разобрались.