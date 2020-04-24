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«Всё затихло». В ДЮСШ Осинников рассказали о процессе выплат за воспитание Головина

«Всё затихло». В ДЮСШ Осинников рассказали о процессе выплат за воспитание Головина
Футбол / Франция 0

Александр Ильс, директор детско-юношеской спортивной школы города Осинники в Кемеровской области, где в юности числился полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, рассказал о приостановке процесса выплаты с трансфера игрока за его воспитание.

«Идёт ли процесс выплат в период пандемии? Всё затихло. История пока не закончилась. На данный момент вопросы никто не задаёт. Надо узнавать в РФС, как всё это идёт. Все документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Пусть там уже решают», — приводит слова Ильса «Р-Спорт».

Ранее в ДЮСШ Осинников сообщили, что получили письмо о солидарных выплатах от «Монако», однако посчитали, что это чей-то розыгрыш.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн, став самым дорогим российским футболистом в истории.

Где сейчас деньги за Головина и кому они положены?
Мы разобрались.
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