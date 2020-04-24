«Всё затихло». В ДЮСШ Осинников рассказали о процессе выплат за воспитание Головина

Александр Ильс, директор детско-юношеской спортивной школы города Осинники в Кемеровской области, где в юности числился полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, рассказал о приостановке процесса выплаты с трансфера игрока за его воспитание.
«Идёт ли процесс выплат в период пандемии? Всё затихло. История пока не закончилась. На данный момент вопросы никто не задаёт. Надо узнавать в РФС, как всё это идёт. Все документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Пусть там уже решают», — приводит слова Ильса «Р-Спорт».
Ранее в ДЮСШ Осинников сообщили, что получили письмо о солидарных выплатах от «Монако», однако посчитали, что это чей-то розыгрыш.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн, став самым дорогим российским футболистом в истории.
- 24 апреля 2020
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:59
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
08:44
-
07:31
-
06:59
-
06:40
-
06:18
-
05:54
-
05:31
-
04:58
-
03:44
-
03:36
-
03:24
-
03:21
-
02:47
-
02:33
-
02:26
-
02:02
-
01:45
-
01:27