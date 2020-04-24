Александр Кержаков показал, как бы сейчас выглядела обложка альбома Pink Floyd
Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.
В этот раз экс-футболист воссоздал обложку альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd, выпущенного в 1975 году. На ней изображено рукопожатие двух мужчин, один из которых горит. В отличие от оригинала, персонаж Кержакова отказывается пожимать руку.
«Дистанция в 1,5 метра и никаких рукопожатий», — написал Александр.
Оригинальная обложка альбома Pink Floyd выглядит так:
Ранее Кержаков с семьёй переделал обложки популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложки синглов Эминема и Moby и сборника The Doors.
Кержаков пародирует обложки легендарных музыкальных альбомов. Получается забавно!
Кержакову с семьёй легко даются и Queen, и Eminem. Всё выглядит очень круто.
Читайте также
- 24 апреля 2020
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:59
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
08:44
-
07:31
-
06:59
-
06:40
-
06:18
-
05:54
-
05:31
-
04:58
-
03:44
-
03:36
-
03:24
-
03:21
-
02:47
-
02:33
-
02:26
-
02:02
-
01:45
-
01:27
Партнерский контент