Александр Кержаков показал, как бы сейчас выглядела обложка альбома Pink Floyd

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.



В этот раз экс-футболист воссоздал обложку альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd, выпущенного в 1975 году. На ней изображено рукопожатие двух мужчин, один из которых горит. В отличие от оригинала, персонаж Кержакова отказывается пожимать руку.



«Дистанция в 1,5 метра и никаких рукопожатий», — написал Александр.

Оригинальная обложка альбома Pink Floyd выглядит так:

Ранее Кержаков с семьёй переделал обложки популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложки синглов Эминема и Moby и сборника The Doors.