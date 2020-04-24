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Александр Кержаков показал, как бы сейчас выглядела обложка альбома Pink Floyd

Александр Кержаков показал, как бы сейчас выглядела обложка альбома Pink Floyd
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал в своём «инстаграме» очередной ремейк популярной музыкальной обложки.

В этот раз экс-футболист воссоздал обложку альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd, выпущенного в 1975 году. На ней изображено рукопожатие двух мужчин, один из которых горит. В отличие от оригинала, персонаж Кержакова отказывается пожимать руку.

«Дистанция в 1,5 метра и никаких рукопожатий», — написал Александр.

Оригинальная обложка альбома Pink Floyd выглядит так:

Ранее Кержаков с семьёй переделал обложки популярных альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложки синглов Эминема и Moby и сборника The Doors.

Кержаков пародирует обложки легендарных музыкальных альбомов. Получается забавно!
Кержакову с семьёй легко даются и Queen, и Eminem. Всё выглядит очень круто.
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