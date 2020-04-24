Васильев: до пандемии «Монако» был в контакте с РФС и школами Головина по поводу выплат

Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Переход игрока обошёлся в € 30 млн, а футбольные школы, принимавшие участие в воспитании футболиста, должны получить солидарные выплаты.
«На начало пандемии все занимались процессом. „Монако“ был в контакте и с клубами Саши, и с РФС. Были договорённости, чтобы всё это завершить. После начала режима изоляции новостей не было», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».
Ранее в ДЮСШ Осинников, где в юности числился Головин, сообщили, что получили письмо о солидарных выплатах от «Монако», однако посчитали, что это чей-то розыгрыш.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года, став самым дорогим российским футболистом в истории.
- 24 апреля 2020
-
13:31
-
13:23
-
13:05
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:59
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
08:44
-
07:31
-
06:59
-
06:40
-
06:18
-
05:54
-
05:31
-
04:58
-
03:44
-
03:36
-
03:24