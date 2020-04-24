Васильев: до пандемии «Монако» был в контакте с РФС и школами Головина по поводу выплат

Бывший президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал ситуацию с трансфером Александра Головина из ЦСКА в «Монако». Переход игрока обошёлся в € 30 млн, а футбольные школы, принимавшие участие в воспитании футболиста, должны получить солидарные выплаты.

«На начало пандемии все занимались процессом. „Монако“ был в контакте и с клубами Саши, и с РФС. Были договорённости, чтобы всё это завершить. После начала режима изоляции новостей не было», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».

Ранее в ДЮСШ Осинников, где в юности числился Головин, сообщили, что получили письмо о солидарных выплатах от «Монако», однако посчитали, что это чей-то розыгрыш.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года, став самым дорогим российским футболистом в истории.