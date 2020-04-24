«Тогда всех кидали». Эдуард Мор рассказал, как остался без выплат в «Спартаке» и «Сатурне»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор рассказал о трудностях с выплатами денег в российском футболе во времена его выступления.
«После игры с московским «Локомотивом» приезжаю домой, мне звонит Лёша Зинин и спрашивает комментарий по моему переходу в «Сатурн». Даже не понял, о чём он. Вообще был не в курсе.
Я тогда сказал, что за первый круг в «Спартаке» мне должны были заплатить около 25 тысяч долларов. Но никто, кто так уходил, деньги не получал. Павлов (главный тренер «Сатурна». – Прим. «Чемпионата») пообещал, что всё выплатят. Но я не поверил. В итоге Заварзин обещал мне эти деньги лично и сказал, что, если будут проблемы, отдаст их из своих. Когда выплаты начались, о чём я узнал от ребят, я набрал бухгалтеру: «Сколько у меня?» Мне сказали, что ноль. Я так ничего и не получил. Тогда всех кидали. Аленичева продали за 8 миллионов, а премиальные не отдали», — сказал Мор в ролике на канале «У Кузьмича» в YouTube.
- 24 апреля 2020
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