Селюк: Кикнадзе придётся до конца жить с тем, что Самохвалов погиб по его вине

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на критику генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе после его заявления по поводу смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.



«Я реально удивлён реакцией Кикнадзе. Мне как раз стыдиться нечего. Я хочу заострить внимание на этой проблеме, чтобы подобное не случилось с другими ребятами. Он говорит, что я преследую какие-то свои корыстные цели. Какие? Самохвалов не мой футболист. Я не собирался ловить хайп на такой трагедии.



Когда начинают говорить, что Кикнадзе не имеет отношения к Ломакину, а он по собственному желанию выпил и замёрз, то я хочу сказать, что за любого футболиста, подписавшего контракт, несёт ответственность сам клуб. И когда говорят, что Самохвалов взял ответственность на себя, – это детский лепет. Ни одно уголовное дело этого не пропустит. Руководители реально знали о проблемах с сердцем. В своё время я в ЦСКА привёз одного футболиста, высокого, здорового. Его проверили и нашли проблемы с сердцем. Ровно через 15 минут он уже уехал из ЦСКА, тем более сердце у игрока не было больным, просто у африканцев оно другое.



Однозначно, для врача это тюрьма, для Кикнадзе – или уголовная ответственность, или служебное несоответствие. Думаю, всем понятно, что Кикнадзе знал об этих проблемах. Надо говорить не «Позор Селюку», а наоборот – «Спасибо, что вы подняли эту проблему». Во всех футбольных клубах нужно сделать проверку, чтобы такого никогда не было. В отличие от Кикнадзе, который должен был инициировать расследование, я прошу провести расследование. Мне говорили, что такие вещи были в Европе, Астори умер. И сейчас уголовное дело до сих пор идёт, думаю, врач там сядет в тюрьму.



Я бы предложил пригласить на телевидение кардиолога, юриста, следователя и провести круглый стол на эту тему. Руководители такого уровня, как Кикнадзе, несут ответственность и должны сами в этой ситуации подать в отставку. Смерть этого парня на его совести. Кикнадзе придётся до конца своей жизни жить с тем, что человек практически погиб по его вине», — в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Кикнадзе — об обсуждениях смерти Самохвалова: позор Селюку, позор Талалаеву