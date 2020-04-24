Арбитр РПЛ Сухой: после одной игры на меня с кулаками набросился футболист

Арбитр Алексей Сухой, обслуживающий матчи Российской Премьер-Лиги, рассказал о случаях агрессивного поведения футболистов на поле.

«После одной игры на меня с кулаками набросился футболист. На профессиональном уровне такого не было, а вот в КФК случалось. Его сразу оттащили в сторону как свои, так и чужие. Я показал красную карточку и занёс эпизод в протокол. В итоге его дисквалифицировали на полгода.



Могут ли арбитры использовать нецензурную лексику? Это нереально. Мы с футболистами плывём в одной лодке, делаем одно дело, друг друга надо уважать. Где-то могу сказать: «Хватит», «Успокойтесь» или «Убери руки», но без использования нецензурной брани.



Но понять это очень сложно. Судья весь в игре, следит за эпизодом, и тут кто-то сбоку что-то говорит. Тяжело разобраться, кому именно. За ругань в свой адрес я удалял людей, но не в Премьер-лиге. В РПЛ и ФНЛ дисциплина, как правило, на уровне, а вот ниже — порой хромает», — приводит слова Сухого RT на русском.