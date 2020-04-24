Калиниченко: Алешандре сказал Романцеву, что готов к матчу с «Реалом». Игроки посмеялись

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился воспоминаниями о недолгом пребывании в команде экс-защитника сборной Бразилии Алешандре.



«Летом 2000-го пошли слухи, что к нам везут защитника из Бразилии, чуть ли не звезду, сборника. Команда об этом знала. Вместе с ним приехал Маркао. Их представили команде, но вроде бы без всяких громких слов. Алешандре же сразу получил травму, начал бегать по кругу. Бегал очень долго. Потом в один день – вроде бы перед «Реалом» – подходит к Романцеву и говорит: «Коуч, всё супер. Я восстановился, готов играть». Это, если не ошибаюсь, тоже перед всей командой было. Футболисты посмеялись: у парня явно было не всё в порядке с весом, пятая точка, простите, как три пассажирских состава размером. Да и на тренировках в общей группе, которые он успел провести, никого не впечатлил. А тут – готов играть!



Иваныч посмотрел на Алешандре удивлённо и мягко сказал, что иди, мол, продолжай по кругу крутиться. Зато на кубковую игру с «Соколом» спустя время его поставил: «Если готов – вперёд!» Занял Алешандре ответственную позицию в центре обороны. Итог – мы уступили 1:3 в «Лужниках», а Федя (Андрей Федьков. – Прим. «Чемпионата») нам три навалял. Я уж и не помню ту встречу, но что какие-то голы забивались из-под Алешандре – это однозначно», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

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