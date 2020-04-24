Калиниченко: Алешандре сказал Романцеву, что готов к матчу с «Реалом». Игроки посмеялись

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился воспоминаниями о недолгом пребывании в команде экс-защитника сборной Бразилии Алешандре.
«Летом 2000-го пошли слухи, что к нам везут защитника из Бразилии, чуть ли не звезду, сборника. Команда об этом знала. Вместе с ним приехал Маркао. Их представили команде, но вроде бы без всяких громких слов. Алешандре же сразу получил травму, начал бегать по кругу. Бегал очень долго. Потом в один день – вроде бы перед «Реалом» – подходит к Романцеву и говорит: «Коуч, всё супер. Я восстановился, готов играть». Это, если не ошибаюсь, тоже перед всей командой было. Футболисты посмеялись: у парня явно было не всё в порядке с весом, пятая точка, простите, как три пассажирских состава размером. Да и на тренировках в общей группе, которые он успел провести, никого не впечатлил. А тут – готов играть!
Иваныч посмотрел на Алешандре удивлённо и мягко сказал, что иди, мол, продолжай по кругу крутиться. Зато на кубковую игру с «Соколом» спустя время его поставил: «Если готов – вперёд!» Занял Алешандре ответственную позицию в центре обороны. Итог – мы уступили 1:3 в «Лужниках», а Федя (Андрей Федьков. – Прим. «Чемпионата») нам три навалял. Я уж и не помню ту встречу, но что какие-то голы забивались из-под Алешандре – это однозначно», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.
- 24 апреля 2020
-
13:31
-
13:23
-
13:05
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:59
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
08:44
-
07:31
-
06:59
-
06:40
-
06:18
-
05:54
-
05:31
-
04:58
-
03:44
-
03:36
-
03:24